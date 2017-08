Equal Parts Studio Website Now in French

We’re happy to announce our new website is up. We’re thrilled that the site is now available in French, which is a big deal to us since accessibility is what we strive for. Francophone friends, we would love to hear your feedback!

Nous sommes ravis d’annoncer la refonte de notre site Web. L’équipe est aussi heureuse de souligner qu’il est maintenant accessible dans la langue de Molière. C’est une grosse affaire pour nous, compte tenu de l’importance que nous accordons à l’accessibilité. N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires!

